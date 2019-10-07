Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Участники экспедиции в моря Восточной Арктики обнаружили рекордный выброс метана на поверхность воды, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ), одного из организаторов экспедиции.

Как говорится в сообщении, ученые выявили резкое повышение концентрации метана в атмосферном воздухе - "в 6-7 раз выше среднепланетарных значений". Аппаратура показала мощный выброс, затем участники экспедиции смогли увидеть метан своими глазами: его было видно сквозь морские волны.

"Справа по борту "Келдыша" (научно-исследовательское судно - ИФ) ученые разглядели на фоне темной воды пятно изумрудного цвета. Приблизившись к нему, ученые смогли наблюдать, как из черной глубины моря на поверхность тысячами пузырьковых нитей поднимается газ", - отмечает пресс-служба.

Площадь газового фонтана составила около 4-5 кв. метров. Ученые отобрали воду из нескольких слоев воды, а также образцы донных отложений. Причем участникам экспедиции не понадобилось специальное оборудование - пластиковые конусы - "кипящую" метановыми пузырьками воду можно было зачерпывать ведрами.

"Это самый мощный сип (газовый фонтан - ИФ) из всех, что мне довелось наблюдать. Он проявляется увеличением концентрации метана в воздухе до 16 ppm (миллионных доль - ИФ), это в 9 раз больше среднепланетарных значений. Никто ранее подобного не регистрировал!", - приведены в сообщении слова руководителя экспедиции, профессора ТПУ Игоря Семилетова.

На следующий день экспедиция обнаружила еще один фонтан подобной мощности на другом участке моря. "За трое суток работы на полигоне в Восточно-Сибирском море был собран уникальный научный материал. Но экспедиция подошла только к своей середине. Впереди — исследования мегасипов моря Лаптевых, новые эксперименты, кропотливый сбор данных и образцов", - отмечается в сообщении пресс-службы ТПУ.

Как сообщалось, в 2018 году экспедиция обнаружила в Восточной Арктике новый район мощного выброса парникового газа из отложений на дне морей, что говорит об аномально высоких темпах таяния подводной мерзлоты. При этом в ходе предыдущих экспедиций в этот район (близ губы Буор Хая) ничего подобного обнаружено не было.

Подобные экспедиции ТПУ, Институт океанологии им. П.П Ширшова РАН, Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева ДВО РАН и другие научные организации отправляют в Арктику ежегодно. Исследования проводятся на шельфе морей Восточной Арктики, самом широком и мелководном шельфе Мирового океана, где сосредоточены гигантские запасы углеводородов в форме нефти, угля и природного газа, в основном, метана.