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Российские ученые создадут буровых роботов для добычи нефти и газа в Арктике

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Роботизированные буровые установки для добычи нефти и газа в Арктике могут появиться к середине века, считает научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) академик Алексей Конторович.

"Ведутся работы по созданию роботизированных буровых установок, по подготовке газа к транспорту (транспортировке - ИФ) и так далее, которые могут работать подо льдами Арктики", - сказал Конторович на конференции "Трофимуковские чтения-2019" в Новосибирске. Он также сообщил, что для добычи газа в Обской губе, где открыты крупные месторождения, разрабатывается специальная буровая платформа с противоледовой защитой.

"Лед в Обской губе в течение суток может уходить на 2-3 км. На лед буровую установку не поставишь, поставишь ее на дно - ее смоет", - отметил академик.

Алексей Конторович Арктика Новосибирск

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