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Депутат петербургского Закса оставил должность после спора со спикером

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник оставит должность председателя комитета по образованию, культуре и науке из-за разногласий со спикером Вячеславо Макаровым.

В заявлении на имя спикера он попросил снять его с должности из-за принципиальных расхождений с ним во взглядах на деятельность главы комиссии, которые проявились 2 октября. Заявление он опубликовал в фейсбуке.

"После дискуссии с Макаровым на заседании парламента 2 октября не вижу для себя возможности дальнейшего пребывания на должности председателя комиссии. Есть вещи поважнее некоторых постов", - написал депутат.

В ближайшем заседании комиссии 14 октября Резник уже не собирается участвовать как председатель и считает себя фактически выбывшим с должности.

2 октября Макаров на заседании Заксобрания обвинил оппозицию в неблагодарности, тогда как "Единая Россия" идет навстречу ее пожеланиям, "пестует" ее и "кормит с ложечки". Резника он отчитал за участие в протестной акции в Москве.

"Мы лелеем эту оппозицию здесь, в Санкт-Петербурге. Ну не может председатель парламентской комиссии по культуре зажигать на митинге с Навальным. Вы что, сюда хотите перенести протестную повестку из Москвы? Зачем это делать? Город Санкт-Петербург спокойно живет и жил все эти годы. Зачем колыхать и телебонить то, что нельзя делать?", - сказал спикер.

Максим Резник Вячеслав Макаров Заксобрание Петербурга

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