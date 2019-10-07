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Росгвардия не нашла нарушений в действиях омоновцев, задержавших актера Устинова

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Росгвардии не нашли подтверждения информации о нарушениях сотрудников ОМОН при задержании актера Павла Устинова на несогласованной акции 3 августа. Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"На мое обращение, направленное ранее на имя главы Росгвардии Виктора Золотова, я получил ответ, что сведения о противоправных действиях сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Москве, о которых сообщает в своем обращении Устинов, своего объективного подтверждения не нашли", - сказал представитель ОНК.

В середине сентября ответственный секретарь ОНК обратился к главе Росгвардии с просьбой провести проверку информации, изложенной Устинова, а именно, что при задержании актер был избит четырьмя сотрудниками Росгвардии, в результате чего получил многочисленные травмы.

Дело Павла Устинова

16 сентября Тверской суд приговорил актера к 3,5 годам колонии, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа Алексею Лягину. Прокурор требовал для него шесть лет лишения свободы, Устинов говорил, что невиновен. Приговор оспорили и обвинение, и защита. Генпрокуратура посчитала назначенное наказание слишком суровым. При этом виновность Устинова у надзорного ведомства сомнений не вызывает.

Мосгорсуд 30 сентября изменил приговор Устинову и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Ему также назначен испытательный срок - два года. После решения Мосгорсуда приговор Устинову вступил в законную силу. Защита тем не менее намерена добиваться полной отмены наказания.

Ранее суд и следствие решили, что Устинов был на несогласованной акции 3 августа и оказал сопротивление росгвардейцам, в результате чего один из них вывихнул плечо. Актер заявил, что в акции не собирался участвовать и что его задержали, когда он ждал друга. Он также отрицал, что сопротивлялся силовикам. Судья Тверского суда отказался приобщить к делу и изучить видеозапись задержания актера, предоставленную защитой.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи и православные священники.

Пикеты в поддержку актера Павла Устинова

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Росгвардия Павел Устинов

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