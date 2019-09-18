Осужденный на 3,5 года актер Устинов пожаловался на избиение при задержании

Бывший сотрудник Росгвардии Павел Устинов в Тверском суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года колонии за насилие в отношении омоновца на акции 3 августа в Москве, просит общественников защитить его права и разобраться с избиением при задержании, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

По его словам, арестованный Устинов пожаловался в ОНК, что "был избит при незаконном задержании сотрудниками Росгвардии, в результате чего получил множественные травмы". Актер отметил, что до сих пор испытывает "физическую боль от противоправных действий сотрудников правоохранительных органов".

Мельников уточнил, что у Устинова все еще болит спина, и медики в СИЗО дают ему лекарство.

"Устинов считает, что его содержание в СИЗО незаконно, и надеется, что рано или поздно все это закончится. Вместе с тем, он просил передать слова благодарности актерам, правозащитникам и всем, кто его поддерживает", - сказал Мельников.

Он отметил, что "дело Устинова" находится на контроле ОНК Москвы, и добавил, что обращения о защите прав Устинова и проверке вынесенного ему приговора направлены уполномоченному по защите прав человека Татьяне Москальковой и столичному омбудсмену Татьяне Потяевой.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил 24-летнего актера Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применения насилия к бойцу ОМОНа на акции 3 августа в центре Москвы. Из уголовного дела следует, что он вывихнул омоновцу плечо - в суде тот заявил, что из-за этой травмы провел больше 20 дней в госпитале. По версии следствия, таким образом Устинов унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство сотрудника ОМОН, а также причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения.

Сам актер в суде вину не признал. Он утверждает, что оказался на несогласованной акции случайно и не сопротивлялся при задержании. По словам Устинова, раньше он и сам служил в Росгвардии

Приговор актеру вызвал широкий общественный резонанс. Многие его коллеги, правозащитники и общественные деятели возмутились тем, что суд не исследовал видеозапись, свидетельствующую о невиновности Устинова.