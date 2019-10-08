Что произошло за день: вторник, 8 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нобелевскую премию по физике разделили канадец и двое швейцарцев. Джеймс Пиблз отмечен за теоретические открытия в физической космологии. Мишель Майор и Дидье Кело - за открытие в 1995 году первой экзопланеты.

- Суд отменил приговор участнику "Нового величия" Павлу Ребровскому. Его дело отправлено на новое рассмотрение, Ребровского освободили в зале суда под подписку о невыезде.

- Пользователей e-mail предложили блокировать за рассылку запрещенной информации. Инициировавшие нововведение сенаторы считают, что эффективнее будет полностью блокировать пользователя, а не отдельные сообщения. Организаторов сервисов предлагается штрафовать на сумму до 1 млн рублей.

- У организаторов несанкционированных митингов в Москве хотят отсудить еще 23 млн рублей. Иск на 18 млн рублей к Алексею Навальному и его сторонникам подала столичная полиция. Еще пять млн рублей требует взыскать московская прокуратура.

- Назначен новый директор ФСИН - руководить службой будет бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.

- В "Аэрофлоте" ответили на сообщения о задержании протестующей сотрудницы. В пресс-службе перевозчика заявили, что глава Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова была уволена еще 1 октября. СМИ сообщали, что она устроила пикет с требованием индексации зарплаты.

- Экстренные службы прибыли на Белорусский вокзал в Москве из-за поезда с радиоактивным вагоном. По информации источника, многократное превышение радиационного фона было зафиксировано на границе Польши и Белоруссии. Возможно, его причиной стал пассажир, который проходит лечение от рака.