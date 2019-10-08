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Задержанная на пикете у "Шереметьево" стюардесса ранее была уволена из "Аэрофлота"

Задержанная на пикете у "Шереметьево" стюардесса ранее была уволена из "Аэрофлота"
Фото: Евгений Разумный/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" еще 1 октября уволил сотрудницу компании и главу Шереметьевского профсоюза бортпроводников (ШПБ) Илону Борисову, заявил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что во время одиночного пикета у аэропорта Шереметьево была задержана сотрудник "Аэрофлота" и глава ШПБ Борисова. Она стояла в одиночном пикете с требованием индексации заработных плат и прекращения дискриминации бортпроводников.

Представитель перевозчика подчеркнул, что Борисова не является их сотрудником. Ее увольнение никак не связано с деятельностью Шереметьевского профсоюза бортпроводников, отмечают в "Аэрофлоте".

По словам представителя компании, Борисова была уволена в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых обязанностей, "кроме того у нее было дисциплинарное взыскание".

Руководство перевозчика в курсе сообщений "о якобы проводимых членами ШПБ одиночных пикетах".

"Сегодня недалеко от офиса компании в Мелькисарово был замечен человек с плакатом, который, по нашей информации, является водителем автобуса. По вопросам задержания Илоны Борисовой в первую очередь следует обращаться в правоохранительные органы", - сообщил представитель компании.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Аэрофлот Шереметьево

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