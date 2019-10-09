Скончался пассажир экстренно приземлившегося в Омске самолета

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пассажира авиарейса Красноярск-Москва, которому стало плохо в полете, спасти не удалось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омского Минздрава.

"Мужчина скончался еще в самолете. Наши медики даже не успели что-либо предпринять, потому что выяснением причин смерти занимаются правоохранительные органы", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что самолет вынужденно приземлился в Омске из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Как уточняет омское интернет-издание "БК55", инцидент произошел накануне, 8 октября, на борту лайнера авиакомпании S7. После посадки в Омске для пассажира вызвали реанимацию, также отмечает издание.