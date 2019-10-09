Из-за аномального тепла в Алтайском крае зацвели вербы и проснулись божьи коровки

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Двадцатиградусная аномальная жара, установившаяся в Алтайском крае в октябре, стала причиной повторного цветения вербы и пробуждения уснувших к зиме насекомых, сообщила в среду "Интерфаксу" профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета (АлтГУ, Барнаул) Татьяна Терехина.

По ее словам, на Алтае также зацвели и другие деревья. Профессор добавила, что повторное цветение возможно также у сирени, купальницы и маральника.

"Это следствие погодной аномалии - такая жара не характерна для октября, вот деревья и обманулись. Сначала было резкое похолодание в сентябре, они подготовились к зиме, а тут снова тепло - вот деревья и решили, что наступила весна и пора цвести. Такая же ситуация с проснувшимися божьими коровками, которые летают везде сейчас", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что такие природные аномалии пагубно влияют на деревья и на насекомых. "Дело в том, что эти деревья уже не зацветут предстоящей весной, а их цветение станет возможным только через год. Божьи коровки просто погибнут с наступлением холодов. Они накопили жировое тело, впали в спячку - и вдруг из-за жары проснулись, а вновь впасть в спячку уже не смогут", - подчеркнула Терехина.

Как сообщалось ранее, с 10 октября в Алтайском крае вводят особый противопожарный режим из-за жаркой и сухой погоды. В среду температура воздуха в Барнауле прогрелась до плюс 17 градусов.

"На сегодняшний день в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В этих условиях возможно увеличение количества бытовых пожаров, также высока вероятность возникновения лесных и ландшафтных пожаров", - сообщила мэрия Барнаула.