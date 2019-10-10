Под Мурманском двух кубинцев отправили в колонию за попытку сбежать в Норвегию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Печенгский районный суд Мурманской области вынес обвинительный приговор двум гражданам Кубы по делу о попытке незаконного пересечения российско-норвежской границы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в четверг.

Кубинцы признаны виновными по ч.3 ст.30 ч.3 ст.322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору без действительных документов на право выезда из страны и без надлежащего разрешения).

Как установил суд, 4 июля 2019 года кубинцы "в поисках лучших условий для жизни" пешком прошли зону с инженерно-техническими пограничными сооружениями в приграничном участке Печенгского района, однако попасть в другое государство не смогли, поскольку их задержали пограничники.

Иностранцы признали свою вину в преступлении и раскаялись в содеянном, отмечают в прокуратуре. Кубинцев приговорили к шести месяцам в колонии общего режима каждого. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В июле 2019 года пресс-служба УФСБ по Мурманской области сообщила о задержании двух кубинцев 1991 года рождения. В ведомстве отмечали, что в задержании иностранцев были задействованы пограничники управлений ФСБ по Республике Карелия (охраняет сухопутную границу на территории Мурманской области) и по западному арктическому району.

С 2015 года мигранты из стран Ближнего Востока и Африки регулярно пытаются транзитом через Мурманскую область незаконно попасть в Норвегию или Финляндию.