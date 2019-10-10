Поиск

Под Мурманском двух кубинцев отправили в колонию за попытку сбежать в Норвегию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Печенгский районный суд Мурманской области вынес обвинительный приговор двум гражданам Кубы по делу о попытке незаконного пересечения российско-норвежской границы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в четверг.

Кубинцы признаны виновными по ч.3 ст.30 ч.3 ст.322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору без действительных документов на право выезда из страны и без надлежащего разрешения).

Как установил суд, 4 июля 2019 года кубинцы "в поисках лучших условий для жизни" пешком прошли зону с инженерно-техническими пограничными сооружениями в приграничном участке Печенгского района, однако попасть в другое государство не смогли, поскольку их задержали пограничники.

Иностранцы признали свою вину в преступлении и раскаялись в содеянном, отмечают в прокуратуре. Кубинцев приговорили к шести месяцам в колонии общего режима каждого. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В июле 2019 года пресс-служба УФСБ по Мурманской области сообщила о задержании двух кубинцев 1991 года рождения. В ведомстве отмечали, что в задержании иностранцев были задействованы пограничники управлений ФСБ по Республике Карелия (охраняет сухопутную границу на территории Мурманской области) и по западному арктическому району.

С 2015 года мигранты из стран Ближнего Востока и Африки регулярно пытаются транзитом через Мурманскую область незаконно попасть в Норвегию или Финляндию.

Мурманская область Куба

Новости по теме

Новости

Ан-12 аварийно сел "на брюхо" в Екатеринбурге

Ан-12 аварийно сел "на брюхо" в Екатеринбурге

Рейтинг упоминаемости политиков-ветеранов возглавили Горбачев и Лужков

Рейтинг упоминаемости политиков-ветеранов возглавили Горбачев и Лужков

Депутаты предложили перестать финансировать некоторые институты развития

Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Что случилось этой ночью: четверг, 10 октября

Правительственная комиссия обсудит штрафы для родителей курящих подростков

Правительственная комиссия обсудит штрафы для родителей курящих подростков

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Что произошло за день: среда, 9 октября

Экс-мэр Махачкалы Мусаев в четверг выйдет на свободу по УДО

Путин освободил Глазьева от должности своего советника

Путин освободил Глазьева от должности своего советника
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');