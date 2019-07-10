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Двух кубинцев задержали за незаконное пересечение границы в Заполярье

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Мурманской области задержали двух граждан Кубы, пытавшихся незаконно пересечь границу России и Норвегии, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Мурманской области.

Отмечается, что кубинцы 1991 года рождения стали фигурантами уголовного дела о покушении на пересечение госграницы РФ без разрешительных документов. В их задержании участвовали пограничники управлений ФСБ по Карелии и по западному арктическому району.

Уже четыре года мигранты из стран Ближнего Востока и Африки предпринимают попытки через Мурманскую область незаконно попасть в Норвегию или Финляндию.

Мурманская область Куба

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