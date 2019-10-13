Опросные участки для голосования за место строительства храма открылись в Екатеринбурге

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Опрос по выбору места строительства храма святой Екатерины стартовал в Екатеринбурге в воскресенье.

Участки начали свою работу в 8:00 по местному времени (6:00 мск). Жители Екатеринбурга смогут проголосовать за одну из двух площадок на 51 участке до 20 часов.

На выбор горожанам будет предложен участок земли на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Контролировать ход голосования будет около 200 наблюдателей из 12 некоммерческих организаций и общественных объединений. На большей части опросных участков будет находиться по четыре наблюдателя.

В опросе должны принять участие не менее 1% жителей города, или 10,8 тыс. избирателей. Если проголосовавших окажется меньше, то опрос будет признан несостоявшимся.

На всех площадках для голосования организовано видеонаблюдение.

Подсчет голосов состоится 14 октября.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у драмтеатра. Позже власти города заявили о готовности провести опрос горожан, а епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за назначение опроса о месте строительства храма на 13 октября.