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В Екатеринбурге пройдет опрос по выбору площадки под храм

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Опрос по выбору места для строительства храма святой Екатерины состоится в воскресенье в Екатеринбурге.

Для голосования будет предложено две площадки: участок на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Опрос пройдет с 8 до 20 часов на 51 участке. Контролировать ход голосования будут около 200 наблюдателей от 12 некоммерческих организаций и общественных объединений. На большей части опросных участков будут находиться по четыре наблюдателя.

На всех площадках для голосования организовано видеонаблюдение.

Подсчет голосов состоится 14 октября.

Опрос будет признан легитимным, если в нем примут участие не менее 1% жителей города, или 10,8 тыс. человек. Если голосовавших окажется меньше, опрос признают несостоявшимся.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти города заявили о готовности провести общегородской опрос, чтобы выбрать новое место для этой стройки.

24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга приняли решение о проведении такого опроса 13 октября.

Екатеринбург

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