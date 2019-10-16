Кузнецова усомнилась, что погибший в ДТП под Кировом ребенок был пьян

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова запросила результаты прокурорской проверки по делу сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого был обнаружен алкоголь.

"Александр Иванович Бастрыкин (глава Следственного комитета РФ) лично взял на контроль это дело и поручил сделать экспертизу. Мы, со своей стороны, запрашиваем результаты проверки прокуратуры, она уже подключилась. И запрашиваем информацию по ходу расследования", - сказала Кузнецова журналистам в среду.

По ее словам, наличие алкоголя в крови шестилетнего ребенка вызывает вопросы, особенно после громкого аналогичного случая в подмосковной Балашихе - тогда выяснилось, что погибший мальчик не был пьян.

Накануне пресс-служба СК РФ сообщила, что ДТП, в котором погиб мальчик, произошло в июле этого года. Ребенок на велосипеде выехал на проселочную дорогу, где его насмерть сбила машина. По данным следствия, за рулем автомобиля находился сотрудник полиции. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

По данным СКР, СМИ сообщали о том, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя, и родственники погибшего ребенка не поверили результатам этой экспертизы. Семья требует всестороннего расследования и опасается, что виновный может уйти от ответственности.

В связи с этим Бастрыкин поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы. УМВД России по Кировской области провело по факту ДТП служебную проверку, полицейского от работы не отстранили. Пресс-служба полиции отмечала, что после аварии алкоголя в его организме на обнаружили, и, по предварительным данным, у полицейского не было реальной возможности предотвратить столкновение.

В ноябре 2017 года произошло похожее резонансное ДТП в подмосковной Балашихе. Тогда судмедэкспертиза выявила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Позже повторная экспертиза установила, что ребенок был трезв. Весной этого года судебный эксперт, сделавший первое заключение о наличии алкоголя, был осужден на 10 месяцев исправительных работ.