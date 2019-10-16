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Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России до 73,6 лет

Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России до 73,6 лет
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России заявил об очередном увеличении средней продолжительности жизни в стране.

"Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, то есть на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года", - приводит слова Вероники Скворцовой пресс-служба Минздрава в среду.

По словам министра здравоохранения, у женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 лет. Это произошло благодаря дополнительному сохранению 34 тысяч жизней, отметила Скворцова. Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% за восемь месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, отметила министр.

По данным Минздрава, в 2019 году снизилась и младенческая смертность - за восемь месяцев умерло меньше почти на 800 детей в возрасте до 1 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Абсолютного национального исторического минимума достиг показатель смертности от туберкулеза - 5,1 на 100 тысяч населения. Это на 13,6% ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года, сказала Скворцова.

Она напомнила, что лучший показатель смертности от туберкулеза советского периода составлял 7,7 на 100 тыс. человек. Смертность от пневмонии также снизилась за 8 месяцев текущего года почти на 8%.

По словам министра, основной причиной смертности в стране остаются болезни системы кровообращения. "Хорошие результаты по снижению показателя общей смертности мы видим в тех регионах страны, где проводится планомерная работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Те регионы, которые недооценивали "сосудистую смертность", кодируя причины смерти как невыясненные или "от старости", с одной стороны, все равно не могли исказить показатели общей смертности и продолжительности жизни, но, кроме того, теряли рычаги для управления смертностью в регионе. Так как только зная причину, можно бороться с проблемой", - подчеркнула Скворцова.

Вместе с тем стоит напомнить, что данный показатель продолжительности жизни по-прежнему не достиг планового повышения до 74 лет, заявленного на прошлый год. И Минэкономразвития, и Счетная палата сомневались, что Минздраву удастся добиваться заявленного повышения продолжительности жизни. В Счетной палате обращали внимание, что плановая ожидаемая продолжительность жизни в 2018 году составляла 74 года, фактически же получилось 72,9, что "связано с влиянием социально-экономических факторов, таких как высокая дифференциация доходов, сохраняющаяся безработица, еще достаточно высок (несмотря на его снижение в последние годы) показатель уровня смертности среди населения в трудоспособном возрасте".

В Минэкономразвития говорили, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении по сравнению в прошлом году по сравнению с 2017 годом увеличилась только на 0,43%, или 0,2 года. "В этой связи вызывает обоснованное сомнение возможность достижения указанного Минздравом России прогнозного значения показателя (76 лет) к 2025 году", - заявляли в МЭР.

В сентябре 2019 года Скворцова заявляла, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни граждан России увеличилась почти на восемь лет.

Вероника Скворцова Минздрав

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