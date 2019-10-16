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В Оренбуржье задержали подозреваемых в контрабанде 4 тыс. краснокнижных черепах

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU -Сотрудники полиции задержали в Оренбургской области подозреваемых в контрабанде среднеазиатских сухопутных черепах, сообщает МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По данным ведомства, более 4 тыс. черепах были незаконно привезены из Казахстана. Редких животных, которые охраняются "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры" и занесены в Красную книгу России, нашли в одном из гаражей Оренбурга.

Возбуждено дело по статье УК "Контрабанда особо ценных животных". В ходе расследования были задержаны житель Оренбуржья и гражданка одного из государств Средней Азии. Женщина арестована, ее сообщник находится под домашним арестом.

Черепахи временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета.

Оренбургская область МВД

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