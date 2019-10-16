Памфилова опровергла сообщения о подготовке в ЦИК изменений в законы о выборах

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Экспертно-консультационная группа при председателе ЦИК не занимается подготовкой изменений в избирательное законодательство, заявила в среду "Интерфаксу" глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Никаких поручений и просьб экспертно-консультационной группе при председателе ЦИК по поводу подготовки законодательных предложений мной дано не было. Тем более, что на последней встрече с ними мы договорились, что консультационная группа сосредоточится на подготовке предложений по нашим внутриведомственным документам", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что разработкой и анализом законодательных предложений занимается другая группа экспертов - Научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИК. "Более концептуальные, серьезные предложения, стратегические наработки по выборному законодательству не входят в нашу компетенцию. И я полагаю, что более уместно, если они будут обсуждаться на площадках в Федеральном собрании или других площадках. Это их (экспертов НЭС и экспертно-консультационной группы - ИФ) право - готовить предложения в личном качестве, но в личном качестве, не от ЦИКа, не от Научно-экспертного совета", - отметила Памфилова.

Разъяснения Памфиловой последовали после того, как в СМИ появились сообщения о том, что экспертная группа из четырех человек при главе ЦИК сформировала предложения по реформе системы выборов. Среди инициатив назывался возврат избирательного залога, снижение муниципального фильтра, введение сбора подписей через портал "Госуслуги", а также создание общественных площадок для сбора подписей, установление предела в 0,5% подписей от числа избирателей для выдвижения в депутаты, предоставление возможности кандидату донести в избирательную комиссию любой недостающий документ.

Почти все эти предложения ранее обсуждались на заседании НЭС. После заседания ЦИК в среду Памфилова сообщила журналистам, что бумаги с этими сформулированными предложениями она не видела.