СКР предложил создать криминалистические методы расследования массовых беспорядков

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин видит необходимость в разработке криминалистических методов расследования случаев массовых беспорядков, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Глава ведомства высказался о необходимости постоянно идти в ногу со временем, понимая происходящие в обществе процессы. Приведя в качестве примера незаконные массовые акции, призывы к насилию и другим противоправным действиям, Александр Бастрыкин подчеркнул, что современные эксперты должны быть готовы объективно давать оценку подобным действиям и словам", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу" по итогам прошедшей в ведомстве конференции.

Бастрыкин также отметил, что "важно думать не только о широко применяемых криминалистических методах, но и исследованиях в области экономики, финансов и строительства", сказала Петренко.

Как сообщила представитель ведомства, глава СКР подчеркнул, что "уровень криминалистики в территориальных следственных органах должен быть достаточным для того, чтобы качественно организовывать криминалистическое сопровождение расследования преступлений". Прибегать к помощи сотрудников центрального аппарата СКР представители следственных органов на местах должны "только в особых случаях", отметил Бастрыкин.

Внимание руководителя СКР к массовым беспорядкам привлекли летние акции протеста в столице, связанные с выборами в Мосгордуму, прошедшими в сентябре 2019 года. Ряд прошедших акций с требованием зарегистрировать снятых с выборов независимых кандидатов были несогласованными.

Так, 27 июля в центре Москвы в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, по итогам мероприятия были задержаны больше тысячи человек. Вскоре было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия против сотрудников правоохранительных органов. По этим делам арестовали около 20 человек.

В отношении шестерых из них дела закрыли, семерых суд признал виновными. Это дело в СМИ получило название "дела 27 июля" и "московского дела".