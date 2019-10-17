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Путин пообещал бесплатное второе высшее образование по "смыслообразующим" профессиям

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает возможным сделать бесплатным получение второго высшего образования для учебных заведений, которые готовят режиссеров, сценаристов, специалистов "смыслообразующих профессий".

"Мы этот вопрос решим - или путем существенного увеличения количества грантов или снятием этих ограничений по получению второго высшего образования", - сказал Путин в четверг на встрече с выпускниками ВГИК им.С.А.Герасимова.

Так он ответил на предложение режиссера Вадима Абдрашитова, который считает, что для получения таких профессий, в частности, как режиссура, необходимо больше обучать не тех, кто закончил среднюю школу, а уже тех, кто имеет одно высшее образование.

При этом Путин подчеркнул: "Есть опасения в правительстве, что стоит открыть "форточку" только для одной отрасли (в плане предоставления бесплатного высшего образования - ИФ), сразу по всем остальным отраслям будет то же самое, включая образование, здравоохранение и так далее".

Вместе с тем, сказал Путин, "я не могу с вами не согласиться в том, что по некоторым направлениям таким, в частности, как режиссура, драматургия и другим, нельзя подходить с общими мерками".

Выступая на встрече, режиссер Абдрашитов отметил, что ВГИК и другие творческие вузы "катастрофически помолодели". По его словам, сейчас в эти вузы в основном поступают 17-18-летние ребята, закончившие среднюю школу, для получения образования "по смыслообразующим специальностям, которые должны формулировать смыслы".

"Что они мне, как зрителю, могут сказать? Ясное дело - речь идет о режиссерах и сценаристах. То же самое происходит в Литературном институте - так сказать, помолодели будущие писатели", - заявил Абдрашитов.

Он полагает, что, в частности, в театральные вузы должно больше приниматься абитуриентов старших возрастов, возможно, тех, кто уже имеет первое образование и хочет получить второе - театральное. Но сейчас получение второго образования платное и, в частности, во ВГИКе в год необходимо заплатить 470 тысяч рублей.

"Было бы на самом деле гениальным, если бы второе высшее образование и было платным, но за исключением концептообразующих, смыслообразующих специальностей - режиссура, драматургия, писательское дело, дирижирование, потому что это смыслообразующие специальности", - заявил Абдрашитов, обращаясь к президенту России с просьбой помочь в решении этой проблемы.

Владимир Путин ВГИК Вадим Абдрашитов

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