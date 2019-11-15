Медведев заявил, что второе высшее образование должно остаться платным

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев исключил возможность сделать второе высшее образование бесплатным.

В пятницу в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума к Медведеву с просьбой о бесплатном высшем образовании для режиссёров обратился ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

В частности, он заявил, что отечественное кино изменится кардинально в лучшую сторону, если второе высшее "для нескольких сущностных профессий" будет бесплатным.

Медведев, отвечая на просьбу Заславского, отметил, что менять общие принципы получения второго образования не стоит, но допустил увеличение грантов.

"У нас действует и всегда действовало правило, что второе высшее образование можно получить только за деньги. Но можно подумать о какой-то системе поддержки. Вы сказали, что гранты не помогают. Мне кажется, вопрос не в этом, а в размере гранта, в том, на какое количество людей он рассчитан", - сказал Медведев.