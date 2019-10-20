Задержан директор компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Силовики задержали генерального директора ООО "Сисим" в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы в красноярской золотодобывающей артели, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Да, его задержали", - сказал собеседник агентства.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

Погибли 15 человек, шестеро пропали без вести, 16 пострадали.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.

Золотодобывающая артель "Сисим" возле села Щетинкино в Красноярском крае принадлежит холдингу "Сибзолото", следует из данных на официальном сайте компании.