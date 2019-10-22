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Суд в Калининграде оправдал соратницу Навального

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Калининграде Центральный районный суд оправдал волонтера регионального штаба Алексея Навального Анастасию Нехаеву. Полицейские обвинили ее в участии в незаконном массовом пикете, сказала адвокат Мария Бонцлер.

Защите удалось доказать, что пикет был одиночным, добавила она. По ее словам, прокурор в суде не поддержал позицию полиции.

Нехаевой вменяли часть 5 статьи 20.2 КоАП - нарушение установленного порядка проведения уличной акции.

Протокол на нее составили после серии одиночных пикетов 3 августа, которые штаб Навального организовал из солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму, отстраненных от выборов. Сообщалось, что полиция не мешала пикетчикам и не задерживала их. С 18 сентября на них стали составлять административные протоколы.

Калининград Алексей Навальный Мосгордума Центральный суд

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