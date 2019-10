Что произошло за день: пятница, 25 октября

Убийство солдатом-срочником восьми человек, арест акций компании South Stream Transport B.V и экспертное мнение о вреде песен Егора Крида

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Солдат-срочник застрелил восьмерых сослуживцев и ранил еще двоих. Инцидент произошел в Забайкалье, нападавший - Рамиль Шамсутдинов, он задержан. По данным источника, ему 20 лет, он поступил на службу в июле этого года из Тюменской области. В Минобороны РФ сообщили, что причиной стрельбы мог стать нервный срыв у солдата из-за личных проблем.

- Окружной суд Амстердама выдал разрешение "Нафтогазу Украины" на арест акций компании South Stream Transport B.V, которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком". В "Нафтогазе" заявили, что решение связано с передачей "Газпромом" этих акций компании "Трансгаз Краснодар" за день до того, как судебные исполнители начали замораживать активы "Газпрома" в Нидерландах. В South Stream Transport B.V заявляют, что арест не скажется на строительстве и работе "Турецкого потока".

- ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,50%. Это уже четвертое снижение ставки подряд. Последний раз ЦБ снижал ставку сразу на 50 б.п. в декабре 2017 года.

- Краснодарский суд удовлетворил иск Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation. Бизнесмен требовал признать недостоверными публикации, которые подвели его под санкции США. Ответчики на заседание в пятницу не явились и не представили суду никаких материалов.

- Китайскую команду дисквалифицировали с Всемирных военных игр в Китае. После шести стран-участниц, включая Россию, выяснилось, что спортсмены жульничали и пользовались помощью болельщиков. Китай лидировал на соревнованиях по числу медалей.

- Любителей скалолазания в последний раз совершили восхождение на скалу Улуру в Австралии. С субботы она будет закрыта по просьбе коренных жителей, для которых гора священна.

- Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде творчества Егора Крида. В частности, эксперты по татуировкам певца определили его антироссийскую направленность, а по текстам - пропаганду "антиценностей сатанизма через музыку". Они сочли песни Крида вредными для несовершеннолетних.