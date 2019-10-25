Китайскую команду дисквалифицировали с Всемирных военных игр в Китае

Спортсменка из Китая во время спортивного ориентирования на средней дистанции Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Китайских участников дисквалифицировали со Всемирных военных игр, проходящих в китайском городе Ухань, после того, как стали поступать жалобы на то, что хозяева жульничают, сообщает CNN.

В спортивном ориентировании на средней дистанции мужская часть китайской команды 20 октября завоевала второе место, а китайским женщинам удалось занять первое, второе и четвертое место. Однако представители шести европейских стран-участниц (Россия, Швейцария, Франция, Бельгия, Польша и Австрия), пожаловались на то, что китайцы играли не совсем честно.

Судьи провели расследование и выяснили, что китайским бегунам помогали их же зрители-соотечественники. Они размещали специальные известные только атлетам ориентиры и подготавливали заранее дорожки на местности.

В результате было решено отстранить китайскую команду от соревнований на длинной дистанции, сообщила Международная федерация спортивного ориентирования. В итоге 21 октября в спортивном ориентировании на длинной дистанции золотые медали завоевали россияне Анастасия Рудная и Дмитрий Цветков.

Всемирные военные игры - спортивное соревнование, организованное для спортсменов-военнослужащих. Они проводятся, как и Олимпийские игры, раз в четыре года. Первые состязания прошли в Риме в 1995 году. В этом году они проводятся в Китае и завершатся 30 октября.

По заявлению организаторов, в соревнованиях участвуют более 9 тысяч атлетов из 109 стран. Спортсмены состязаются в таких дисциплинах как плавание, прыжки с парашютом, спортивное ориентирование и борьба.

На данный момент Китай лидирует по количеству наград, у него в два раза больше золотых медалей, чем у ближайшего конкурента - России.