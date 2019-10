Суд в Краснодаре удовлетворил иск Дерипаски к The Times, The Telegraph и The Nation

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к трем англоязычным изданиям: The Times, The Telegraph и The Nation, говорится в решении на сайте суда.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в сообщении.

Поданный в сентябре иск основан, в частности, на том факте, что управление США по контролю за иностранными активами наложило на Дерипаску ограничительные меры и включило его в санкционный список на основании публикаций в трех англоязычных СМИ: британских The Times и The Telegraph, а также американском The Nation. Эти статьи, как утверждает истец, не соответствуют действительности.

Сторона Дерипаски потребовала в суде признать недостоверными и порочащими его деловую репутацию три публикации, в частности, материал The Telegraph "Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира", статью The Times "Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами", а также заметку американского The Nation "Кремлевские связи Маккейна".

В иске Дерипаска также потребовал удалить данные публикации с интернет-страниц соответствующих изданий и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента принятия судебного решения.

Ответчики на назначенное на пятницу судебное заседание не явились и не представили суду иных материалов и доказательств.

Комментируя решение российского суда, адвокат Мельников сообщил журналистам, что не ожидает прямых юридических последствий для ответчиков. "В Великобритании и США данное решение признаваться не будет. Но оно важно, например, для рассматриваемого в суде США иска к министерству финансов США. Американские судьи обычно интересуются тем, что они слушают. Поэтому, если уже есть решение российского суда, то просто игнорировать его нельзя. По крайней мере, они должны будут рассматривать его наряду с другими доказательствами", - отметил Мельников.

Российские граждане имеют право защищать свою деловую репутацию в правовом споре с иностранными СМИ в российском суде по месту жительства.

В марте 2019 года бизнесмен обратился в американский суд с иском против Минфина США, оспорив в нем введенные против него персональные санкции.