Самарское Минобрнауки уточнило запрет учителям на использование иностранных мессенджеров

Пользоваться Gmail, ICQ и Skype запретили ради борьбы с утечками служебной информации

Фото: Reuters

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Самарское Минобрнауки рекомендовало запретить учителям обмениваться служебной информацией в иностранных мессенджерах, включая входящий в Mail.ru Group ICQ, и веб-сервисах. Чатов учителей и родителей запрет не касается, уточнили в пресс-службе областного правительства.

Там объяснили, что чаты в Viber или Whatsapp есть у каждого класса и там учитель обсуждает с родителями организационные вопросы. "Никто не запрещает общаться в этих чатах - речь шла о том, чтобы сотрудники школ не обменивались бы между собой служебной информацией при помощи этих веб-сервисов", - сказал сотрудник пресс-службы.

Письмо с рекомендацией запретить служебную переписку в иностранных сервисах для сотрудников бюджетных образовательных учреждений 23 сентября подписал замруководителя областного Минобрнауки Андрей Пикалов. Его распространили в территориальные управления министерства и в департаменты образования Самары и Тольятти. Пикалов указал, что выполняет рекомендации областного департамента информационных технологий.

"Просим проинформировать все подведомственные образовательные организации о необходимости принимать организационные и технические меры, исключающие возможность использования для обмена служебной информации с помощью иностранных интернет-сервисов: электронной почты (Gmail, Yahoo, Google и др.), систем обмена мгновенными сообщениями, голосовой и видеоинформацией (ICQ, QIP, Jabber, Viber, Whatsapp, Skype и т.д.), социальных сетей (Twitter, Facebook, Livejournal и т.д.), облачных сервисов (iCloud, Google Drive, Dropbox и т.д.)", - говорится в письме.

Учителям рекомендовали до конца октября зарегистрироваться в мессенджере ТамТам и использовать только его.

Пикалов также рекомендовал "усилить контроль над действиями пользователей интернета на местах" и исключить размещение официальных ресурсов на сайтах в доменах .org, .com, .net, .ua или .co.uk.

25 октября приказ директора одной из школ Самары, основанный на рекомендациях городского департамента образования, опубликовал в фейсбуке руководитель самарского издательства "Федоров" Сергей Федоров. "Коммерсанту" в департаменте объяснили, что таким образом хотят исключить утечки служебной информации.