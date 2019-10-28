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В "Пулково" служебный микроавтобус врезался в частный самолет

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Транспортные следователи выясняют причины столкновения 27 октября служебного микроавтобуса аэропорта "Пулково" в Петербурге с частным самолетом бизнес-класса, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) в понедельник.

Доследственная проверка проводится по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс". В нем отмечается, что при столкновении был поврежден фюзеляж самолета.

На кадрах распространенного ведомством видеоролика видно, как микроавтобус "Газель" повредил крыло и корпус бизнес-джета.

Пулково Петербург СКР

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