Интерпол передал России свыше 70 фигурантов уголовных дел за год

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Свыше 70 фигурантов различных уголовных дел переданы России Интерполом в рамках международного полицейского взаимодействия в 2018 году, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

При этом Россия выдала за рубеж по линии Интерпола более 20 фигурантов, добавил министр. "В их числе лидеры и активные члены организованных преступных группировок, террористических организаций, наркоторговцы", - приводит пресс-служба ведомства слова главы МВД со встречи с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком в Москве.

Колокольцев положительно оценил результаты взаимодействия МВД России с Международной организацией уголовной полиции и подчеркнул значение коллективных усилий по противодействию глобальным вызовам и угрозам.

"Через Российское бюро Интерпола ежегодно проходит порядка 140 тысяч различных запросов", - сказал министр.

По мнению главы МВД РФ, уникальность Интерпола заключается в том, что "он находится вне политики". "Безусловное соблюдение этого принципа, закрепленного в уставе - залог успешной деятельности организации", - подчеркнул российский министр.