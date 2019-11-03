Спасатели возобновили поиск моряка с танкера "Залив Америка"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Группировка спасателей начала второй день поисков пропавшего накануне члена экипажа танкера "Залив Америка" в районе Находки, на котором утром в субботу произошел взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в представительстве порта Находка в воскресенье.

"Поиски возобновились. Подключены дополнительные катера и лодки", - сказал представитель морского порта.

Как сообщалось, в субботу 2 ноября на танкере "Залив Америка" (судовладелец ООО "Наяда") произошел взрыв газовоздушной смеси в районе в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом). Пожар на судне не зафиксирован. Два человека погибли, ведутся поиски еще одного члена экипажа.

Всего на судне было 12 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).