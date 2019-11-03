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Пенсионер и его сожительница пострадали при разборе снаряда в Ленинградской области

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Житель Ленинградской области получил ожоги тела при разборе боеприпаса у себя в квартире.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах, в ночь на в воскресенье в квартире одного из домов города Сланцы произошел взрыв. 57-летний пенсионер разбирал боеприпас калибра 23 мм, при этом загорелся порох, в результате чего мужчина получил ожоги второй степени 90% тела. Его 51-летняя сожительница отравилась угарным газом.

Оба были госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Во время обыска полицейские обнаружили в этой квартире части снарядов, взрыватели, неуправляемую авиационную ракету, добавил собеседник агентства.

Ленинградская область

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