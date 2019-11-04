Трамп пригласил лидеров стран АСЕАН на специальный саммит в Вашингтон

Сам президент США и вице-президент Майк Пенс не присутствовали на саммите АСЕАН в Бангкоке

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предложил главам государств и правительств стран АСЕАН провести специальный саммит в Вашингтоне в начале 2020 года, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Приглашение было зачитано советником американского президента по вопросам национальной безопасности Робертом О'Брайеном, который выступил на саммите организации, проходящем в Бангкоке.

Американский чиновник также заявил, что в настоящее время территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море стали препятствием для стран региона на пути к богатым углеводородами морским районам.

Как отмечает агентство, в понедельник на встрече с представителями США в рамках саммита АСЕАН семь из десяти стран Юго-Восточной Азии были представлены министрами иностранных дел. Согласно протоколу, на мероприятии должны были присутствовать президенты или премьер-министры государств. Правила представительства на встрече соблюли лишь Таиланд, Вьетнам и Лаос, от которых присутствовали премьер-министры.

Нарушение протокола стало ответом на решение президента США Трампа и вице-президента США Майка Пенса не приезжать в Бангкок на фоне занятости из-за предвыборной кампании.