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Суд не стал пересматривать оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд отказался рассматривать представление прокуратуры по оправдательному приговору инструктору лагеря "Сямозеро" Валерию Круподерщикову и бывшему инструктору парк-отеля "Сямозеро" Павлу Ильину по делу о гибели 14 детей, сообщается на сайте суда.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Карелии "Интерфаксу" уточнили, что представление попало в так называемую выборочную кассацию, когда судья единолично принимает решение, рассматривать ли жалобу в кассационном порядке.

"Поскольку приговор по данному делу вступил в силу до начала деятельности кассационных судов, то есть до 1 октября, решение было принято судьей единолично", - сказал собеседник агентства.

18 марта Петрозаводский городской суд приговорил экс-директора лагеря на Сямозере Елену Решетову и ее бывшего заместителя Вадима Виноградова к 9,5 годам колонии общего режима.

Круподерщиков был оправдан по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил из-за истечения срока давности.

Суд оправдал врио главы Роспотребнадзора Карелии Людмилу Котович, экс-руководителя управления ведомства Алексея Коваленко и Ильина в связи с отсутствием состава преступления.

Прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде Карелии. 27 июня Верховный суд республики направил дело в отношении Котович и Коваленко на пересмотр. Решения в отношении остальных фигурантов дела остались без изменения.

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Сямозеро Павел Ильин Валерий Круподерщиков

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