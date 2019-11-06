Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

"Да, дело возбуждено в связи с публикацией в Instagram в 2012 году", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в настоящий момент в квартире Светова проводится обыск.

По какой именно статье возбуждено уголовное дело, адвокат пока не уточнил.

Ранее в среду Светов сообщил, что получил повестку в Следственный комитет. В чем причина вызова, Светов точно не знает. Он должен явиться в СКР 8 ноября. Светов сказал, что придет.

Михаил Светов фактически является одним из лидеров Либертарианской партии, которая выступила организатором ряда согласованных протестных акций в Москве: в марте в защиту интернета и поддержку Telegram, а также летом в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

3 ноября Светов сообщил, что вышел из федерального комитета партии, отметив, что взял "передышку на книгу и другие проекты". Политик ведет популярный YouTube-канал, летом проехал по стране с циклом лекций.

В августе Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу Светова из-за детской порнографии и направил в адрес администрации Instagram требование о её удалении.

Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко сообщил "Интерфаксу", что Светов давно забросил этот аккаунт.

Либертарианская партия не является зарегистрированной организацией, хотя существует в России с 2008 года. По ее инициативе 20 июля этого года на проспекте Сахарова состоялся первый согласованный столичными властями митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. По данным МВД, на тот митинг пришло 12 тысяч человек, Организация "Белый счетчик" насчитала 21 тысячу участников.

Либертарианская партия также была организатором согласованного митинга на проспекте Сахарова в защиту журналиста Ивана Голунова. Митинг, состоявшийся 23 июня после освобождения журналиста под лозунгом "Общество требует справедливости", собрал, по данным полиции и организаторов, до 2 тысяч человек.

В марте 2018 года партия стала организатором разрешенного митинга "За свободу интернета" в связи с блокировкой в России мессенджера Telegram, на этот митинг пришло 6,5 тыс. человек (по данным МВД), данные "Белого счетчика" - 10 тыс. человек.