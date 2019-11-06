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Либертарианца Михаила Светова вызвали к следователям

Либертарианца Михаила Светова вызвали к следователям
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Член незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Михаил Светов сообщил, что получил повестку о вызове в Следственный комитет.

"Повестка мне сегодня пришла. Разумеется, в повестке никакой информации (о причине вызова в СКР) нет", - сказал Светов "Интерфаксу" в среду.

Политик должен явиться в СКР 8 ноября. Он сообщил, что намерен прийти.

Светов фактически является одним из лидеров ЛПР, которая выступила организатором нескольких согласованных протестных акций: в марте в защиту интернета и поддержку Telegram, а также летом - в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 3 ноября Светов сообщил, что вышел из федерального комитета партии, отметив, что взял "передышку на книгу и другие проекты". Политик ведет популярный YouTube канал, летом проехал по стране с циклом лекций.

Либертарианская партия России Михаил Светов

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