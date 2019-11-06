Поиск

К либертарианцу Михаилу Светову пришли с обыском

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Член Либертаринской партии России (ЛПР) Михаил Светов в своем твиттере сообщил, что к нему пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.

Он уточнил, что ему в дверь позвонили четверо полицейских с постановлением об обыске. "Я им сказал ждать адвокатов. Караулят под дверью", - написал в среду Светов. Сейчас политик недоступен для комментариев.

"Пока с Михаилом нет связи. Адвокаты приехали, полиция с постановлением на обыск. Это пока вся известная информация", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Светова Александр Гуд.

Ранее в среду Светов сообщил "Интерфаксу", что получил повестку о вызове в Следственный комитет РФ (СКР). По словам оппозиционера, в повестке не было никакой информации о причине вызова. Политик должен явиться в СКР 8 ноября, он сообщил, что намерен прийти.

Светов фактически является одним из лидеров ЛПР, которая выступила организатором ряда согласованных протестных акций: в марте в защиту интернета и поддержку Telegram, а также летом в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 3 ноября Светов сообщил, что вышел из федерального комитета партии, отметив, что взял "передышку на книгу и другие проекты". Политик ведет популярный YouTube-канал, летом проехал по стране с циклом лекций.

Михаил Светов Либертарианская партия России Александр Гуд

Новости по теме

Новости

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

В Кемерове ранен известный кузбасский адвокат

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Застреливший в Забайкалье сослуживцев солдат заявил об избиении при задержании

В России создадут "умные" системы учета ресурсов для жилых домов

Главу ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова оштрафовали на 100 000 рублей

Грудинин будет обжаловать решение суда о взыскании с него миллиарда

Грудинин будет обжаловать решение суда о взыскании с него миллиарда

В Думе призвали не доверять сообщениям о 200 наемниках ЧВК Вагнера в Ливии

Либертарианца Михаила Светова вызвали к следователям

Либертарианца Михаила Светова вызвали к следователям

КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');