К либертарианцу Михаилу Светову пришли с обыском

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Член Либертаринской партии России (ЛПР) Михаил Светов в своем твиттере сообщил, что к нему пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.

Он уточнил, что ему в дверь позвонили четверо полицейских с постановлением об обыске. "Я им сказал ждать адвокатов. Караулят под дверью", - написал в среду Светов. Сейчас политик недоступен для комментариев.

"Пока с Михаилом нет связи. Адвокаты приехали, полиция с постановлением на обыск. Это пока вся известная информация", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Светова Александр Гуд.

Ранее в среду Светов сообщил "Интерфаксу", что получил повестку о вызове в Следственный комитет РФ (СКР). По словам оппозиционера, в повестке не было никакой информации о причине вызова. Политик должен явиться в СКР 8 ноября, он сообщил, что намерен прийти.

Светов фактически является одним из лидеров ЛПР, которая выступила организатором ряда согласованных протестных акций: в марте в защиту интернета и поддержку Telegram, а также летом в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 3 ноября Светов сообщил, что вышел из федерального комитета партии, отметив, что взял "передышку на книгу и другие проекты". Политик ведет популярный YouTube-канал, летом проехал по стране с циклом лекций.