Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд. После допроса политика направили на урологическую экспертизу.

Поводом для дела стал пост 2012 года в инстаграме Светова с фотографией девушки. Адвокату политика Михаилу Бирюкову стало известно, что жалобу в СК в связи с этим направил сотрудник одного из изданий.

6 ноября Светову пришла повестка с вызовом в СК 8 ноября. Затем к нему пришли с обысками и изъяли облачный сервер. Затем его увезли в СК на допрос, допрос продолжился заполночь. Бирюков сообщил "Интерфаксу", что на допросе у Светова выясняли модель его телефона в 2012 году.

В твиттере Светов написал, что ему устроили "обыск и 12-часовой допрос из-за фотографии в инстаграме 8-летней давности" и что адвокаты вывели его из Следственного комитета глубокой ночью. Он считает, что его преследуют за политическую деятельность и что больше ему нечего предъявить.

В августе Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу Светова из-за детской порнографии и потребовал от администрации Instagram ее удалить. Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко сообщил "Интерфаксу", что Светов давно забросил этот аккаунт.

Либертарианская партия не является зарегистрированной организацией, хотя существует в России с 2008 года. Недавно она организовала ряд согласованных протестных акций в Москве, в том числе за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, в защиту журналиста Ивана Голунова, "За свободу интернета" в связи с блокировкой в России мессенджера Telegram.

Светов фактически является одним из лидеров Либертарианской партии. 3 ноября он сообщил, что вышел из федерального комитета партии и взял "передышку на книгу и другие проекты". Политик ведет популярный YouTube-канал, летом проехал по стране с циклом лекций.