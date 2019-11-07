СК подтвердил возбуждение уголовного дела против экс-мэра Каспийска

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщило управление СКР по Дагестану. Ранее об этом говорили источники "Интерфакса".

Следствие считает, что в Омаров в декабре 2010 года незаконно и без проведения торгов передал частному лицу 3 гектара земли под строительство гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией. На основании соответствующего постановления Омарова затем был заключен договор аренды этого участка. Кадастровая стоимость земли превышает 42 миллиона рублей. Следствие считает, что в результате муниципалитет понес существенный ущерб.

В СК подтвердили, что по месту работы Омарова, то есть в мэрии Каспийска, и у него дом проводятся обыски. Меру пресечения подозреваемому еще не избрали.

Сейчас Омаров является депутатом Национального собрания Дагестана.