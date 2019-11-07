Источник сообщил о задержании бывшего мэра Каспийска

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб 7 ноября задержали бывшего главу Каспийска, ныне депутата Народного собрания Дагестана Джамалудина Омарова, сообщил информированный источник "Интерфакса". Омарова заподозрили в незаконном выделении земельных участков.

В отношении депутата возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По этому делу в мэрии с утра четверга начались обыски, добавил собеседник агентства.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали об обысках в администрации Каспийска и задержании заместителя мэра Заура Римиханова.