В "Главкосмосе" не подтвердили сообщения о переносе "Союза" со спутниками связи OneWeb

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Британская сторона пока официально не уведомляла российских партнеров о необходимости переноса запуска ракеты-носителя "Союз" со спутниками связи OneWeb, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Главкосмос".

Так там прокомментировали сообщения СМИ о переносе пуска с декабря 2019 на январь 2020 года ракеты "Союз" с британскими спутниками. Пуск должен стать вторым из 21 и первым с космодрома Байконур.

В то же время источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли сообщил, что у зарубежных специалистов, готовящих спутники к пуску, возникли технические проблемы, требующие дополнительного времени для подготовки к старту.

В июне 2015 года госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра. Первый пуск состоялся весной этого года с космодрома Куру. Планируется, что за счёт полного охвата поверхности Земли, орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.

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