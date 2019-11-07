Более 30 детей после поезда из Минвод попали в больницу с кишечной инфекцией

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В столичную городскую инфекционную больницу госпитализирован 31 ребенок с кишечной инфекцией, начавшейся в поезде из Минеральных вод, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

По данным ведомства, у всех госпитализированных признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии.

Собеседник агентства отметил, что все дети в состоянии средней и удовлетворительной степени тяжести.

"Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни нет", - отметили в департаменте.