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В России запустили суперкомпьютер для моделирования испытаний оружия

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Высокопроизводительный комплекс "Центр", предназначенный для физико-математического моделирования испытаний стрелкового оружия и боеприпасов, введен в эксплуатацию, сообщили в "Ростехе".

Этот комплекс был создан по заказу Минпромторга РФ. "Его (комплекса - ИФ) мощность составляет более 50 триллионов операций в секунду, что относит его к категории суперкомпьютеров",- сообщили в пресс-службе "Ростеха" в пятницу.

В госкорпорации отметили, что компьютер запущен в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ)

"Ядром комплекса является высокопроизводительный компьютерный кластер, использующий специализированное программное обеспечение, которое позволяет рассчитывать не только баллистику патрона, но и состояние оружия. Это позволяет еще на стадии "бумажного" проектирования, до того, как изделие создадут в металле, определить, насколько перспективна та или иная новинка, каким будет срок ее службы",- заявили в "Ростехе".

По словам индустриального директора "Ростеха" Сергея Абрамова, чьи слова привели в пресс-службе, компьютер сможет моделировать испытания на полигонах на различных высотах, при различной погоде.

"Использование суперкомпьютерных технологий позволит по нашим оценкам сократить сроки разработки новых видов стрелкового оружия и боеприпасов на 50%", - сообщил Абрамов.

Ростех ЦНИИТОЧМАШ Сергей Абрамов

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