Из Москвы в Севастополь весной 2020 года запустят прямой поезд

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Регулярный пассажирский поезд по маршруту Москва - Севастополь планируется запустить весной 2020 года, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Ранее началась продажа билетов на поезд Москва - Симферополь.

"Удалось договориться, что весной следующего года регулярный поезд будет ходить из нашего города в столицу. Также предложил оператору - пока не запустится отдельное сообщение до Москвы, проработать возможность полноценной, а не технической остановки в Москве поезда, который будет следовать до Санкт-Петербурга", - написал Развожаев на своей странице в инстаграме по итогам встречи с директором компании "Гранд Сервис Экспресс" (оператор перевозок) Александром Гановым.

Развожаев отметил, что многие горожане "переживали из-за того, что сначала запустили направление из Севастополя только в Санкт-Петербург, хотя это исторический, знаменитый поезд". Поезд №7 ходил по этому маршруту на протяжении 55 лет, напомнил он.

Первые поезда придут с материковой части России в Крым по мосту через Керченский пролив в третьей декаде декабря. На данный момент согласовано два маршрута: Санкт-Петербург - Севастополь (начнет курсировать 23 декабря) и Москва - Симферополь (с 24 декабря).

Продажи билетов на поезда в Крым и обратно начались 8 ноября.

Выполнять перевозки будут именные составы дальнего следования "Таврия". Из Петербурга в Севастополь пустят пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов (время в пути составит 43,5 часа). Из Москвы в столицу республики Крым пойдут четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (время в пути - 33 часа).