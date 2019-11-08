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Что произошло за день: пятница, 8 ноября

Польский штраф из-за "Северного потока 2", самый мощный в России компьютер и смерть козла Тимура

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари". Его будут сдавать в аренду по цене 5750 рублей в минуту.

- В России началась продажа билетов на поезда в Крым. Полторы тысячи билетов на крымские поезда были куплены за первые пять часов продаж.

- В Минсвязи не поддержали законопроект Клишаса о блокировке пользователей e-mail. В ведомстве пришли к выводу, что разработанный документ нарушает принцип сетевой нейтральности и технически не реализуем.

- Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке. Там пришли к выводу, что скандальный пост Гасана Гусейнова в фейсбуке повлек за собой ущерб для деловой репутации университета, ему рекомендовано принести извинения.

- Польша оштрафовала французскую Engie из-за "Северного потока 2". Польский антимонопольный регулятор потребовал от компании $44 млн за отсутствие сотрудничества с ним в рамках расследования в отношении проекта.

- Российские следователи раскрыли секреты использования гипноза при расследовании. Как сообщили в СКР, эта тема заинтересовала армянских следователей, которые обсуждали сотрудничество с коллегами из РФ.

- В приморском сафари-парке умер козел Тимур, друг тигра Амура. Парк обещает захоронить урну с прахом козла с почестями и установить скульптуру животного.

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