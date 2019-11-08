Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"

Его будут сдавать в аренду за 5750 рублей в минуту

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России создал самый мощный в России компьютер под названием "Кристофари", сообщил исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

"Это самый мощный компьютер в России, это главный ингредиент нашего AI-облака. Мы создали его с нашим партнером, компанией Nvidia. Он по текущему уровню 29-й в мире, седьмой в Европе", - сказал Рафаловский. Он пояснил, что компьютер назван в честь первого вкладчика Сбербанка с фамилией Кристофари.

Компьютер будет предоставляться в аренду на коммерческой основе. Рафаловский рассказал, что стоимость - 5750 рублей в минуту, но в честь распродажи 11 ноября аренда будет стоить 100 рублей в 100 минут. Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что, когда компьютер не будет использоваться арендаторами, его будут бесплатно давать в пользование вузам и научным структурам.

Рафаловский сообщил, что тестовый доступ к компьютеру уже получала ненадолго компания S7. Ее представители в ходе видеомоста сказали, что использование "Кристофари" позволило значительно ускорить работу системы предсказания спроса на билеты.