Поиск

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"

Его будут сдавать в аренду за 5750 рублей в минуту

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России создал самый мощный в России компьютер под названием "Кристофари", сообщил исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

"Это самый мощный компьютер в России, это главный ингредиент нашего AI-облака. Мы создали его с нашим партнером, компанией Nvidia. Он по текущему уровню 29-й в мире, седьмой в Европе", - сказал Рафаловский. Он пояснил, что компьютер назван в честь первого вкладчика Сбербанка с фамилией Кристофари.

Компьютер будет предоставляться в аренду на коммерческой основе. Рафаловский рассказал, что стоимость - 5750 рублей в минуту, но в честь распродажи 11 ноября аренда будет стоить 100 рублей в 100 минут. Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что, когда компьютер не будет использоваться арендаторами, его будут бесплатно давать в пользование вузам и научным структурам.

Рафаловский сообщил, что тестовый доступ к компьютеру уже получала ненадолго компания S7. Ее представители в ходе видеомоста сказали, что использование "Кристофари" позволило значительно ускорить работу системы предсказания спроса на билеты.

Сбербанк

Новости

19 белух из "китовой тюрьмы" выпустили в Приморье

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу

Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу

В приморском сафари-парке умер козел Тимур, друг тигра Амура

В приморском сафари-парке умер козел Тимур, друг тигра Амура

Умер один из шести пострадавших при пожаре на нефтебазе под Новороссийском

Минкультуры РФ воспользуется опытом аэропортов при охране музеев

МВД подготовило проект по борьбе с иностранными водителями-нарушителями

Самолет не смог вылететь из Хабаровска из-за возгорания двигателя

Самолет не смог вылететь из Хабаровска из-за возгорания двигателя

МВД заочно обвинила журналиста "Росбалта" в клевете на Алишера Усманова

Медведев подписал постановление о компенсации затрат иностранцев за съемки кино в РФ

Что произошло за день: четверг, 7 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');