В приморском сафари-парке умер козел Тимур, друг тигра Амура

Козел по кличке Тимур в одном из вольеров Приморского Сафари-парка Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Козел Тимур, прославившийся дружбой с тигром Амуром в Приморском сафари-парке, умер, сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что Тимур содержался в хороших условиях, за его здоровьем следили ветеринары.

Парк обещает захоронить урну с прахом козла с почестями и установить скульптуру животного.

Осенью 2015 года тигр Амур в Приморском сафари-парке подружился с козлом Тимуром, которого ему прислали в качестве добычи. Друзья прожили в одном вольере несколько месяцев.

Однако позже Тимур "допек" своего друга, за что Амур его "проучил". После инцидента козел некоторое время залечивал раны в лазарете. Затем знаменитых друзей расселили.