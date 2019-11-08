В приморском сафари-парке умер козел Тимур, друг тигра Амура
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Козел Тимур, прославившийся дружбой с тигром Амуром в Приморском сафари-парке, умер, сообщается на сайте учреждения.
Отмечается, что Тимур содержался в хороших условиях, за его здоровьем следили ветеринары.
Парк обещает захоронить урну с прахом козла с почестями и установить скульптуру животного.
Осенью 2015 года тигр Амур в Приморском сафари-парке подружился с козлом Тимуром, которого ему прислали в качестве добычи. Друзья прожили в одном вольере несколько месяцев.
Однако позже Тимур "допек" своего друга, за что Амур его "проучил". После инцидента козел некоторое время залечивал раны в лазарете. Затем знаменитых друзей расселили.