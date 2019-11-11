Суд признал невменяемой жительницу Краснокамска, заморившую дочь голодом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд признал невменяемой жительницу Краснокамска, чья дочь умерла от голода в 14 лет. Подсудимой назначили принудительное лечение, сообщили в пресс-службе суда.

Девочка умерла 16 июля 2018 года. Мать обнаружила ее без сознания, вызвала скорую помощь, но врачи смогли только констатировать смерть. Следствие установило, что ребенок умер от истощения, поскольку мать ограничивала ее в еде.

Женщине предъявили обвинение в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью.

Бывшую замдиректора школы, где училась девочка, приговорили к двум годам условно за халатность. Суд решил, что она ничего не сделала, чтобы предотвратить смерть школьницы, не сообщила о ее состояние в полицию и не добилась обследования условий ее проживания.