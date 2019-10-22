Федотов согласился на должность эксперта СПЧ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Экс-председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил о готовности продолжить работу экспертом совета, а также выразил сожаление из-за ухода некоторых членов совета.

"Любой уход из совета - это его ослабление, а приход новых (людей - ИФ) - усиление. Ушли очень хорошие эксперты, очень сожалею, что их не будет в совете. Они также останутся экспертами совета, как и я. Как эксперт - конечно, готов участвовать", - сказал Федотов во вторник "Интерфаксу".

Он также отметил, что сейчас продолжает работать профессором факультета права ВШЭ. "Планирую возглавить кафедру ЮНЕСКО, надеюсь, она будет создана до конца года", - сказал Федотов.

"Полагаю, совет должен остаться правозащитной структурой. Все, что сделано советом, будет в руках нового председателя. Все материалы, проекты докладов и рекомендаций будут переданы в самое ближайшее время Валерию Фадееву, Новый председатель не окажется за пустым столом", - заверил Федотов.

Ранее во вторник новый руководитель СПЧ сообщил "Интерфаксу", что планирует привлекать к работе своего предшественника и других ушедших членов совета.

"В соответствии с положением член совета автоматически становится экспертом совета, когда выходит из него. Михаил Александрович (Федотов) и все остальные ушедшие или освобожденные от должности автоматически стали экспертами совета. Я Михаила Александровича очень ценю. Конечно, буду его привлекать, у него огромный опыт. Если он хочет, согласен, с удовольствием буду его привлекать, и остальных тоже", - сказал Фадеев.