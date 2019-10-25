Светлана Айвазова покинет СПЧ по состоянию здоровья

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Главный научный сотрудник Института социологии РАН Светлана Айвазова заявила, что выходит из состава Совета по правам человека (СПЧ) в связи с состоянием здоровья.

"Я выхожу из состава СПЧ в процессе его ротации по состоянию здоровья. Последние 1,5 года я не здорова, что затрудняет мою работу в совете", - сказала Айвазова "Интерфаксу" в пятницу.

21 октября указом президента РФ Михаил Федотов был освобожден от должности председателя СПЧ. Новым главой СПЧ назначен Валерий Фадеев. Также из состава СПЧ были выведены Евгений Бобров, Илья Шаблинский, Екатерина Шульман, Павел Чиков.

В этот же день о своем выходе из СПЧ заявила судья КС РФ в отставке Тамара Морщакова.