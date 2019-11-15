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В СПЧ планируют рассказать президенту о притеснении россиян за рубежом

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Московское бюро по правам человека подготовило доклад с предложением сформировать специальный совет для оказания правовой помощи находящимся за рубежом россиянам, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Специальный координационный совет, который предлагается создать в России, должен будет системно заниматься оказанием правовой помощи гражданам РФ и нашим соотечественникам, попавшим в сложную ситуацию за рубежом", - говорится в публикации.

Как сообщил изданию глава Бюро, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, 22 ноября доклад, в котором содержится предложение о создании совета, передадут в Госдуму, также планируется представить документ президенту Владимиру Путину на ежегодной встрече с представителями СПЧ.

В докладе, как пишет газета, в частности, говорится, что в условиях жесткой международной конфронтации россияне за пределами РФ все чаще сталкиваются с "незаконным правоприменением, провокациями и кампаниями ненависти".

"Доклад разделен на девять глав, каждая из которых посвящена отдельному спектру нарушений прав россиян. В их числе аресты, задержания, экстрадиция и дискриминационная политика в отношении русского языка. А также - осквернение памятников и мемориальных комплексов, наступление на права верующих; нарушение прав российских журналистов за рубежом, прав на детей и т.д.", - пишет газета.

СПЧ

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