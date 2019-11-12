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Арест журналиста дагестанской газеты "Черновик" продлили на два месяца

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы (Дагестан) продлил арест журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

"Сегодня судья принял решение о продлении ареста Гаджиева на два месяца - до 13 января 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Гаджиева и еще двух жителей Дагестана задержали в июне по подозрению в финансировании терроризма. Гаджиев вину не признает, в его поддержку выступают коллеги. 21 июня три дагестанских еженедельника вышли с одинаково оформленной первой полосой с лозунгом "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов тогда попросил глав СКР, Генпрокуратуры и Дагестана взять под личный контроль дело Гаджиева.

В рамках расследования уголовного дела в отношении Гаджиева 2 октября сотрудники следственных органов провели обыски в редакции издания "Черновик". Там изъяли системные блоки компьютеров и документацию.

15 октября суд в Махачкале в очередной раз продлил Гаджиеву срок содержания под арестом до 13 ноября.

Дагестан

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